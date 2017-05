Clovis Cornillac et Lilou Fogli amoureux passionnés pour Sandra Zeitoun à Cannes

Les soirées se succèdent sur la Croisette, pour ce 70e Festival de Cannes et celles de l'organisatrice Sandra Zeitoun de Matteis attirent toujours son lot de people. Hier, vendredi 19 mai, ils étaient encore nombreux au sein de la suite Sandra and co pour la soirée Emmanuelle Rybojad by MK Art.

Clovis Cornillac et sa femme Lilou Fogli prenaient la pose, amoureux, au photocall, s'échangeant même quelques baisers devant l'objectif du photographe présent. Sans oublier de s'offrir aussi un petit cliché avec l'artiste plasticienne. Cette dernière et son agent Karina KD ont accueilli plusieurs grands collectionneurs autour d un cocktail dinatoire réalisé par le Mas De Candille.

Le comédien français n'était pas le seul à avoir fait le déplacement puisqu'on pouvait compter sur la présence de nombreuses autres personnalités à l'instar de l'animateur Christophe Beaugrand, l'actrice Lola Dewaere ou encore Sébastien Thoen (Le journal du hard). Sur le dancefloor, celui qui reprendra bientôt les commandes de Secret Story 11 a pu se déchaîner avec Sandra Zeitoun de Matteis, chérie de Tomer Sisley. Bernard Montiel était aussi de la partie, et on pouvait croiser également Elise Lanicol, Antoine Coesens, Renaud Le Van Kim, Xavier Couture, l'animateur Augustin Trapenard, Martine Vidal et Xavier Vidal mais aussi Théo Lacaze.

Une bien belle soirée placée sous le signe de l'art qui en appelle une autre puisque c'est l'artiste et DJ Richard Orlinski, également présent hier, qui sera mis à l'honneur ce samedi 20 mai dans la suite Sandra and co à l'occasion du lancement de son livre.