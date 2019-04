Coachella : Un accident fait un mort au festival préférés des stars

Le festival Coachella se tiendra les week-ends du 12 au 14 et du 19 au 21 avril 2019 à Indio en Californie. Samedi 6 avril, pendant le montage d'une scène, un ouvrier a trouvé la mort à l'Empire Polo Club où se tiendra ce festival prestigieux, adoré des stars.

Selon le site américain TMZ.com, les circonstances de l'accident demeurent à éclaircir. Selon des témoins, cet ouvrier, dont l'identité n'a pas été révélée, étaient en train de grimper sur une structure de la scène. Il aurait alors fait une chute de 18 mètres. La police d'Indio a confirmé être intervenue sur le site de construction à 9h30 mais n'a pu que constater l'accident.

Le promoteur Goldenvoice a confirmé le drame dans un communiqué : "Aujourd'hui, nous avons perdu un collègue, un ami, un membre de notre famille. C'est avec le coeur gros et une grande difficulté que nous confirmons son décès. Il faisait partie de notre équipe depuis vingt ans. Il travaillait dur, était très apprécié et prenait soin de son équipe. En tant que grutier principal, on lui doit un nombre incalculable de shows incroyables qui ont eu lieu lors de notre festival. Il va énormément nous manquer." Il s'agit du second décès en vingt d'existence de Coachella - en 2014, une festivalière avait fait une overdose.

Ce genre d'accident est rare mais, ces dernières années, on peut en dénombrer au moins deux qui ont fait les gros titres. En 2009, la chute de la scène de Madonna à Marseille pendant sa construction a fait deux morts et huit blessés. La justice vient de renvoyer sept personnes et quatre sociétés, dont Live Nation, en correctionnelle. Un procès se tiendra sans doute à l'automne. En 2012, Live Nation connaissait un drame similaire avec l'effondrement de la scène du groupe Radiohead à Toronto dans lequel un technicien a trouvé la mort. L'enquête est toujours en cours.

Le festival Coachella poursuit sa construction et ouvrira ses portes le week-end prochain. Parmi les stars attendues, Christine and The Queens, Ariana Grande ou encore Diplo.