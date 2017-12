Coco Rocha enceinte : Le top attend son 2e enfant, sa fille l'annonce en vidéo

Cette annonce précédait l'arrivée remarquée de la future maman à la soirée The Bloomberg 50, qui se tenait au Gotham Hall à New York. Vêtue d'une robe noire très élégante, la jeune femme de 29 ans a pris la pose en posant une main protectrice sur son début de baby bump.

Coco Rocha et James Conran s'étaient mariés en 2010 lors d'une grande cérémonie célébrée au château de Challain-la-Potherie, en Maine-et-Loire. En juin dernier, l'époux du mannequin s'était fendu d'un tendre message pour fêter leurs noces de laine. "À ma douce épouse @CocoRocha. Au cours des sept dernières années, toi et moi avons passé presque chaque heure de chaque jour entre nous : vivre, travailler et voyager ensemble dans le monde comme une famille unie et inséparable. (...) Je t'aime tellement Coco et je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre soit à mes côtés pour le reste de ma vie", avait-il écrit.