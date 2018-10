Comic-Con Paris 2018 : Découvrez les stars attendues !

Le Comic-Con revient à Paris pour la quatrième année consécutive les 26, 27 et 28 octobre 2018. Un événement geek à ne pas rater, surtout qu'il y aura du monde cette année du côté de la Grande Halle de la Villette.

Les regards seront notamment tournés vers Shannen Doherty. Remise de ses soucis de santé, la vedette de Charmed a accepté l'invitation et sera à Paris vendredi 26 et samedi 27 octobre, notamment pour des séances de dédicaces et de photos avec les fans. On pourra également compter sur la présence de la jolie Jenna Coleman. L'ex du prince Harry, que ses fans connaissent bien pour Doctor Who et encore plus récemment pour Victoria, sera là samedi et dimanche.

L'acteur de Lois & Clark : Les Nouvelles Aventures de Superman, Dean Cain, sera de la partie, tout comme la jeune Summer Glau (Arrow), Ricky Whittle (The 100), Orlando Jones (The American Gods), Stefan Kapicic (Deadpool) ou encore Amanda Lawrence, vue dans Star Wars. Trois comédiens aperçus dans la saga Harry Potter seront là : Josh Herdman (Gregory Goyle), Adrian Rawlins (James Potter) et Predrag Pedja Bjelac (Igor Karkaroff). On pourra compter sur la présence du producteur Larry Franco (Jumanji), de Miltos Yerolemou (Syrio Forel dans Game of Thrones), la costumière Eulyn Colette Hufkie, la cosplayeuse Alodia Gosiengfiao ou encore les réalisateurs Bob Persichetti Peter Ramsey (Spider-Man New Generation).

Côté français, Thomas Ngijol et sa chérie Karole Rocher seront de la partie le dimanche 28 octobre. L'humoriste Baptiste Lecaplain viendra également à l'événement, tout comme William Coryn, la voix française de Jackie Chan.

Toutes les informations et la billetterie sur le site officiel du Comic-Con Paris 2018.