Constance : Après sa chronique seins nus, elle réagit aux insultes

Invitée de l'émission C à vous sur France 5, lundi 3 septembre, Constance est longuement revenue sur le buzz suscité par sa chronique, vue plus de 1,5 million de fois sur la chaîne Youtube de France Inter. L'humoriste de 33 ans a confié son étonnement après l'emballement.

"Je n'ai pas fait ça pour faire le buzz, pour moi c'était de l'humour. Je ne pensais pas que deux 'gougouttes' ça allait affoler autant en 2018. C'est terrible, je suis un peu effarée. Je trouve ça normal de parler de la nudité. Pourquoi est-ce que c'est tant un scandale de montrer sa poitrine ? C'est comme l'homosexualité. Vous disiez tout à l'heure : 'Dans quelques années on pourra dire 'peu importe si on est hétéro ou homosexuel.' Ben voilà c'est pareil, une poitrine, un homme torse nu, une femme torse nu... Il faut arrêter de croire que c'est sale ou dégueulasse", a clamé Constance.

Et l'humoriste, qui a notamment participé aux émissions On ne demande qu'à en rire, Code promo et Constance ou la gueule de l'emploi, d'ajouter concernant les centaines de messages reçus sur les réseaux sociaux : "Je m'attendais à ce que quelques frustrés soient énervés, mais à ce point-là c'est quand même hallucinant. Je me suis fait traiter de 'grosse vache', j'ai reçu des versets du Coran, c'est assez flippant. Moi, ce que je pense, c'est qu'une femme qu'on va voir nue pour vendre du shampoing ou du dentifrice ça pose aucun problème. Une femme qui montre son corps en disant 'mon corps m'appartient, je suis libre et je vous emmerde', ça pose un problème et il y a quelque chose de plus profond derrière tout ça."

Ceux qui veulent découvrir Constance en spectacle pourront aller voir son show Pot Pourri du 9 octobre au 18 décembre au Théâtre des Deux Ânes à Paris.

Thomas Montet