Constance en larmes après le rappel de sa chronique topless : "Je vous emmerde"

Constance aimerait vraiment passer à autre chose.

De passage chez Non Stop People ce 28 février 2019 pour promouvoir son spectacle Pot Pourri, l'humoriste de 33 ans n'a pas su cacher sa peine et sa colère lorsque l'animateur Mickaël Dos Santos lui a proposé de revenir sur sa chronique réalisée sur France Inter en août 2018 durant laquelle elle avait fini topless. Une chronique dénonçant le puritanisme ambiant qui lui avait valu bien des critiques... voire de graves menaces.

Ainsi, face à son hôte et alors qu'un magnéto revenant sur cette chronique venait d'être diffusé, Constance a lâché les larmes aux yeux : "Je suis assez déçue que tout tourne autour de ça en fait. Quel est l'intérêt de me remettre des trucs comme ça dans la gueule en fait ? Vous voulez faire de la peine ou du buzz ?" Pris à partie, Mickaël Dos Santos a expliqué : "Ce n'est pas le but de faire mal, mais en faisant cette séquence, vous pouviez vous attendre aussi à ce genre de choses. On va arrêter d'en parler, parce que je vois que ça vous touche..." Seulement voilà, le mal était fait et Constance n'a pas souhaité rester en plateau. "Je vous emmerde et j'emmerde vraiment tous les bien-pensants..."

En novembre dernier, Constance revenait encore une fois sur sa chronique topless. Interrogée par Grazia, elle faisait part de sa stupéfaction face au tollé provoqué par son acte engagé : "J'ai reçu des menaces de mort de religieux assez fous, on m'a traitée de p*te, de grosse vache, j'ai dû prendre quelques jours de recul", assurait-elle. Dans C à vous (France 5), elle commentait déjà deux mois plus tôt à propos de la polémique : "Je ne pensais pas que deux 'gougouttes', ça allait affoler autant en 2018. C'est terrible, je suis un peu effarée. Je trouve ça normal de parler de la nudité. Pourquoi est-ce que c'est tant un scandale de montrer sa poitrine ? C'est comme l'homosexualité. Vous disiez tout à l'heure : 'Dans quelques années, on pourra dire 'peu importe si on est hétéro ou homosexuel'. Ben voilà c'est pareil, une poitrine, un homme torse nu, une femme torse nu... Il faut arrêter de croire que c'est sale ou dégueulasse."

Une séquence à découvrir dès à présent dans notre player.