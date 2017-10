Constantin et Nikolaos de Grèce endeuillés aux obsèques de l'actrice Zoï Laskari

Si l'histoire récente de la famille royale grecque a été marquée par l'exil, les liens entre le clan du roi Constantin II et sa patrie n'en sont pas moins profonds. L'ancien souverain, déposé en 1967 et qui a passé plus de quarante ans hors de son pays avant de revenir y vivre, assistait d'ailleurs il y a quelques semaines aux obsèques de la populaire actrice Zoï Laskari, décédée le 18 août 2017 à l'âge de 72 ans et dont il était proche.

Une foule très nombreuse, composée notamment de figures des arts et du monde politique, était rassemblée quelques jours plus tard en l'église d'Aghios Dionysios dans le quartier huppé de Kolonaki à Athènes, aux abords de laquelle la circulation avait été coupée, pour dire adieu à l'ancienne reine de beauté et star des écrans. L'ex-souverain faisait partie du cortège, accompagné par son fils le prince Nikolaos, qui a également fait le choix il y a quelques années de vivre en Grèce, avec son épouse la princesse Tatiana.

Couronnée Miss Grèce (Star Hellas) en 1959 et demi-finaliste au concours Miss Univers en Californie (elle était alors mineure et avait menti sur son âge), Zoï Laskari, née Zoï Kouroukli, avait ensuite joué dans plus d'une vingtaine de productions cinématographiques au cours des années 1960 et du début des années 1970, son charisme et sa grâce laissant dans le paysage artistique hellène une empreinte indélébile. Propulsée en 1961 par son premier rôle dans O Katiforos de Giannis Dalianidis, elle avait signé un contrat d'exclusivité avec Finos Film, la grande société de production de l'époque en Grèce, et avait tourné dans divers registres, du drame à la comédie en passant par la comédie musicale, rencontrant souvent le succès au box-office. Elle s'était également illustrée sur les planches, aussi bien dans Les Troyennes d'Euripide que dans Qui a peur de Virginia Woolf ? d'Edward Albee, et en télévision.

Mariée une première fois de 1967 à 1971 avec l'industriel Petros Koutoumanos, union dont naquit sa première fille, Martha Koutoumanou, Zoï Laskari avait épousé en secondes noces en 1976 Alexandros Lykourezos, un avocat réputé, avec lequel elle a eu une seconde fille, Maria-Eleni Lykourezou. Devant le cercueil blanc orné des bougainvillées que son épouse aimait tant provenant du jardin de leur maison à Porto Rafti, au bord de la mer, où elle a été retrouvée morte, le veuf a prononcé un éloge funèbre émouvant : "Je me tiens à tes côtés, je te tiens dans mes bras et je veux te parler comme je ne l'ai jamais fait : dans les épreuves que nous avons traversées ensemble, pour chaque fois où je t'épaulais, tu m'épaulais dix fois. Tu savais embrasser l'ennemi, perdre avec bon coeur. Tout au long de ta vie, tu as refusé la noirceur et le deuil qui t'ont entourée très tôt [Zoï avait perdu ses deux parents durant son enfance et avait été élevée par ses grands-parents, ndlr], tu as toujours répondu par la blancheur. Tu t'es détournée des ténèbres pour te retrouver du côté de la lumière. Une femme que le monde a baptisée avec amour 'Zoitsa'. L'amour qui nous a unis il y a quarante et un ans est et restera vivant et brillant comme tu le voulais", a-t-il dit, avant l'inhumation de l'actrice au premier cimetière d'Athènes, où elle repose désormais dans le caveau de la famille Lykourezos.