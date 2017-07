Coralie Porrovecchio : Beaucoup trop hot dans son petit bikini rose bonbon

Une starlette de télé-réalité en bikini sur Instagram ? Rien d'étonnant, elles le mentionnent toutes dans leur CV désormais. Mais lorsqu'on s'appelle Coralie Porrovecchio, on le fait avec beaucoup de classe et de sensualité, of course !

Sur le réseau social, celle qui a vécu une relation en dents de scie avec son ex-petit ami Raphaël Pépin nous a laissés sans voix ce mercredi 5 juillet. En bikini rose bonbon et les abdos en béton, Coralie a fait l'unanimité auprès de ses quelque 1,3 million d'abonnés. La bimbo prend du bon temps à Ibiza, ville de la fête, et elle l'assume !

La jeune femme que l'on verra très prochainement dans la deuxième saison de l'émission Les Vacances des Anges a dévoilé sa ligne de rêve face à un décor plus que paradisiaque, ce qui a provoqué pas moins de 48 800 "likes" sous la photo, rien que ça.