Coralie Porrovecchio séparée de Raphaël : les vraies raisons dévoilées !

Entre Coralie Porrovecchio et Raphaël Pépin, c'est définitivement fini. Hier, mercredi 3 mai, la candidate de télé-réalité était invitée sur le plateau du Mad Mag de NRJ 12. L'occasion pour elle de s'exprimer sur sa rupture avec Raphaël Pépin et d'en dévoiler les vraies raisons. Face à Ayem et ses chroniqueurs, Coralie Porrovecchio a alors évoqué les infidélités de son ex.

"Il est rentré dans les Anges, ensuite j'ai cramé des messages avec d'autres filles et puis voilà j'ai jugé que c'en était trop, et ça s'est fini", a-t-elle déclaré. Sur sa lancée, Coralie Porrovecchio a assuré qu'entre elle et Raphaël Pépin, c'est "vraiment, vraiment, vraiment, fini", ajoutant ne pas vouloir donner une "dixième chance" au candidat des Anges.

Les blancs ça y est, c'est bon

Pour rappel, ces derniers mois, Coralie Porrovecchio et Raphaël Pépin se sont séparés à plusieurs reprises. "On s'est quittés parce qu'on s'ennuyait... Enfin, moi je m'ennuyais", avait même balancé la candidate de télé-réalité.

Après les montagnes russes, les deux ex-amants semblent avoir rompu pour de bon. Toujours à l'antenne du Mad Mag de NRJ 12 hier, Coralie Porrovecchio a fait savoir qu'elle n'était plus intéressée par "les blancs". En effet, interrogée sur une possible attirance pour Julien Castaldi, elle a répliqué : "Les blancs ça y est, c'est bon." Ainsi, elle a confirmé être plutôt "cacao". A la fin de la séquence, Coralie Porrovecchio a tout de même tenu à nuancer, lançant à Julien Castaldi : "Je rigole, attention, tu es très beau."