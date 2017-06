Raphaël Pépin (La Villa 3) : Après son terrible accident, il reprend le tournage

Par chance, il s'en est sorti indemne. Depuis quelques jours, Raphaël Pépin que l'on a notamment pu voir très récemment dans la neuvième saison des Anges de la télé-réalité fait énormément parler de lui sur les réseaux sociaux... En cause, un accident domestique sur le tournage de La Villa des coeurs brisés, qui a obligé la production à arrêter le tournage.

Le jeune homme serait tombé sur une table basse en verre, ce qui lui a causé de nombreuses coupures plus ou moins profondes. L'équipe médicale est immédiatement intervenue et le blessé s'est retrouvé à l'hôpital pour quelques points de suture. Contactés par nos confrères de Télé Loisirs, les équipes de la chaîne NT1 ont confirmé cet accident et ont tenu à rassurer les téléspectateurs... Le tournage de cette troisième saison est finalement maintenu malgré les rumeurs. Le principal intéressé semble aller mieux et poursuit son coaching face caméra.

Pour rappel, le jeune homme est célibataire depuis le tournage des Anges 9, il entretenait une relation sérieuse avec la belle Coralie Porrovecchio mais avant son départ pour Saint-Martin et sa villa paradisiaque où se déroulent les tournages, Raphaël expliquait une tout autre chose : "Je ne veux pas entendre parler de date ou des choses comme ça. Pour le moment, je suis un coeur brisé, pas un coeur à prendre. Cette émission est avant tout un travail d'introspection pour moi."

Alors, trouvera-t-il l'amour ? La suite, lors de la diffusion de la troisième saison de La Villa des coeurs brisés...