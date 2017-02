Raphaël Pépin (Les Anges 9) : Une ex débarque, il prend la fuite !

Raphaël Pépin était loin d'être aux anges en découvrant que l'une des nouvelles candidates était son ancienne petite amie.

Il y a quelques jours, l'ex-candidat de L'île des vérités (saison 3), des Princes de l'amour (saison 2) et de Friends Trip (saisons 2 et 3) s'est envolé pour Miami afin de rejoindre le tournage des Anges 9. Et le 23 février dernier, il a eu la mauvaise surprise de voir débarquer son ex Barbara Lune (Rising Star, Les Anges 7) dans la luxueuse villa. Alban Bartoli (The Voice en 2012, Les Anges 5) et elle ont fait le déplacement afin d'aider les candidats à enregistrer l'hymne de la saison, avec le chanteur Alexander Star, selon les informations de Public.

Et la production de la télé-réalité de NRJ12 se serait mise en tête de réconcilier les anciens tourtereaux, étant donné que Coralie Porrovecchio (petite amie de Raphaël) n'était pas sur place. Le beau blond aurait heureusement été informé de la venue de Barbara en amont. Il aurait donc pris la décision de quitter précipitamment l'aventure dès son arrivée et aurait rejoint son ami Vincent Queijo, qui se trouve actuellement à Miami.

"Par respect pour Coralie, il était hors de question qu'il joue le jeu de la production. Il est d'ailleurs très déçu de ce qu'ils ont manigancé. Bien entendu, la prod' montrera des images d'un Raph qui fuit lâchement l'aventure et qui a quelque chose à se reprocher mais en réalité, il n'a appelé Barbara que pour l'aider à passer un casting pour La Villa des coeurs brisés. Jamais il n'a songé à tromper Coralie dont il est fou amoureux, jamais", a confié un proche.

Coralie Porrovecchio peut donc dormir sur ses deux oreilles !