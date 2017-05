Les Vacances des Anges 2 : Coralie Porrovecchio et Amélie Neten au casting !

Mercredi 3 mai 2017, Coralie Porrovecchio (Secret Story 9 et Les Anges 8) était l'invitée d'Ayem Nour dans Le Mad Mag de NRJ2. A cette occasion, l'équipe de l'émission a annoncé qu'une deuxième saison des Vacances des Anges était dans les tuyaux... avec la très jolie Belge de 21 ans !

"Je retourne dans Les Anges", a en effet lâché la principale intéressée dès le début de son interview. Et Ayem Nour de poursuivre, sous les applaudissements du public : "Une nouvelle saison des Vacances des Anges est en préparation, Coralie sera bel et bien au casting de cette édition que vous pourrez découvrir sur NRJ12 dès la rentrée prochaine. Soyez au rendez-vous et dites nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux !"

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Ayem Nour a dévoilé le nom d'une deuxième candidate que l'on retrouvera dans cette nouvelle saison des Vacances des Anges : Amélie Neten. Fini l'animation, la maman du petit Hugo (5 ans) retourne donc à ses premières amours.

Pour finir, concernant l'annonce de la destination de cette édition, les chroniqueurs ont décidé de proposer un jeu à Coralie Porrovecchio. L'ex-miss belge a dû deviner si La Grosse Equipe allait les envoyer à Hong Kong, en Grèce, à Concarneau ou à Marseille... Et résultat des courses, si Coco a cru s'envoler pour le sud de la France, c'est finalement en Grèce qu'elle dévoilera ses plus jolis bikinis.

