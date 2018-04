Corinne Masiero (Capitaine Marleau) : La raison qui lui ferait quitter la série

Capitaine Marleau, c'est la série à succès de France 3 depuis trois ans... Cependant, l'héroïne Corinne Masiero pourrait bien arrêter l'aventure si certaines conditions n'étaient pas réunies.

Interrogée par nos confrères de Télé Star, la comédienne de 54 ans a d'abord accepté de révéler ce que la popularité du format avait changé dans sa vie de tous les jours. "Je vis toujours à Roubaix, j'ai les mêmes potes qu'avant. Ce qui change, c'est que je me fais arrêter dans la rue, que je fais des selfies avec des inconnus. Et puis je gagne des sous. Ça me permet de faire avancer mes projets dans le social et de bien garder les pieds sur terre. J'anime des ateliers de temps en temps dans des prisons ou des écoles", a-t-elle déclaré.

Ravie de pouvoir mener à bien ses projets grâce à ce gain de popularité, Corinne Masiero a toutefois indiqué ce qui pourrait la pousser à quitter la série en plein succès. "L'ennui et le manque d'envie pourraient me faire arrêter. Si un jour, je sens que Josée Dayan [la réalisatrice, NDLR] n'a plus envie de tourner la série, ça me couperait les pattes. C'est comme dans un couple : sans désir, ça ne marche pas", a-t-elle assuré.

Côté audiences, mardi 17 avril 2018, le dernier épisode en date de Capitaine Marleau s'était hissé en tête des audiences devant L'Arme fatale sur TF1 et devant Recherche appartement ou maison sur M6. L'épisode inédit avait rassemblé 7,2 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 30,4% du public jusqu'à 22h35. Il s'agit d'un score incroyable, le record historique de la série.

Bref, le Capitaine Marleau n'est pas près de tirer sa révérence...