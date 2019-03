Corneille et Sofia, 14 ans d'amour : pas de secret mais un grand principe !

Le 15 février 2019, Corneille publiait son huitième album studio intitulé Parce qu'on aime. Pour ces douze nouvelles chansons, l'artiste canadien a mis en musique les textes de Sofia De Medeiros qui est également son épouse et la mère de ses enfants : Merik (8 ans) et Mila (3 ans). Dans le nouveau numéro de Closer, en kiosques ce vendredi 1er mars, le chanteur de 41 ans accepte d'évoquer leur fonctionnement.

"On se complète parfaitement ! Je ne suis pas bon pour résumer les choses. Or, Sofia, elle, est très bonne pour les punchlines. Cela me permet de me concentrer sur mon vrai domaine, la mélodie, l'arrangement, la réal..." Mariés depuis 2006, parents de deux enfants, Corneille et Sofia de Medeiros s'aiment depuis quatorze ans. Dans Parce qu'on aime, le couple s'interroge justement sur l'usure des couples, mais Corneille prétend ne pas avoir de secret de longévité avec Sofia. Un principe régit tout de même leur existence : "Ce serait prétentieux de donner des leçons ! Si, à 80 ans piges, on est encore ensemble, reposez-vous la question. On s'est mis d'accord sur un principe : notre couple est notre priorité, et ni la carrière, ni les amitiés, ni notre passé, ni nos familles ne peuvent être sur le même plan. C'est ce qui nous aide à faire des choix et à ne pas mettre un pied ailleurs. Nous sommes très fusionnels."

Corneille et Sofia De Medeiros sont installés au Québec. Au printemps 2018 dans le magazine Gala, l'interprète de Parce qu'on vient de loin expliquait leur choix de vivre au Canada : "Mon épouse est d'ici et mes beaux-parents habitent à une minute de chez nous. Pas de problèmes de baby-sitting ! (...) Plutôt que de déraciner les miens, je préfère faire les allers-retours en France, pour le boulot."

Pour défendre Parce qu'on aime, Corneille renoue donc avec l'Hexagone. Le 3 avril, il sera en concert à l'Alhambra de Paris.