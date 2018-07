Coupe du monde – Antoine Griezmann : Sa passion inattendue et lucrative...

En remportant la Coupe du monde, les joueurs de l'équipe de France ont touché une prime de 350 000 euros, dont une partie des gains ira cependant à des associations. Pour Antoine Griezmann, en larmes sur la pelouse avec sa fille Mia dans les bras, le football n'est pas sa seule source de revenus : il a en effet d'autres occupations plutôt lucratives.

En effet, le sympathique joueur de 27 ans est aussi un passionné... de sport hippique ! Nombreux sont sans doute ceux qui ignorent que le footballeur possède plusieurs chevaux, notamment une jument de 2 ans prénommée Princesa et un cheval de 4 ans répondant au petit nom de Tornibush. Deux pur-sang qu'il a confiés aux mains expertes de l'entraîneur Philippe Decouz, de l'écurie Seyssel, et qui affichent déjà des résultats prometteurs comme il l'a révélé sur son compte Instagram.

Antoine Griezmann, à qui l'on doit un but contre la Croatie lors de la finale, avait évoqué cette passion l'an dernier, aujourd'hui, la presse spécialisée a donné quelques détails supplémentaires. Ainsi, on apprend que Princesa lui a coûté la modique somme de 80 000 euros et qu'elle a été achetée à Deauville. En seulement trois petites courses, elle a déjà rapporté 11 700 euros. L'attaquant de l'Atlético Madrid s'est visiblement trouvé un plan B pour sa retraite sportive...