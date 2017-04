Courteney Cox, 52 ans : Détente à Miami avec sa fille Coco, nouvelle star !

Si elle se fait désormais discrète sur les écrans, Courteney Cox ne se refuse pas certains des petits plaisirs habituels des stars, comme une escapade au bord de la mer à Miami, par exemple.

L'ancienne héroïne de la série Friends, âgée de 52 ans, s'est en effet offert un petit spring break en Floride avec sa fille Coco, 12 ans, fruit de son mariage passé avec David Arquette. Repéré à la sortie de l'aéroport le jeudi 30 mars, le duo n'a pas tardé à profiter de la plage, où, après avoir dans un premier temps profiter des transats et de la piscine de l'hôtel, on l'a aperçu le lendemain en compagnie d'amies.

Des moments de farniente bien mérités notamment pour l'adolescente, qui vient de faire ses débuts dans le monde du show-business en jouant dans le clip de Wild, un titre de Monogem. Une vidéo très "carpe diem", comme l'a revendiqué le duo électro-pop de Los Angeles composé de Scott Michael Smith et Jen Hirsh, qui voit Coco et Matthew RC Taylor passer une folle soirée entre meilleurs amis. "La vie est trop courte pour ne pas la vivre sauvagement", résume Monogem à propos de ce clip qui prône également l'acceptation.

Peu de temps auparavant, Courteney Cox filmait la demoiselle pour un autre clip : celui d'une chanson (The Wild Swan) que Coco a inspirée à Foy Vance, un ami de Johnny McDaid, le fiancé de Courteney Cox. On se souvient que sa propre mère Courteney Cox s'était fait remarquer en 1984 dans une vidéo du Boss Bruce Springsteen, pour Dancing in the Dark. Connaîtra-t-elle le même parcours ?

A star is born !