Courteney Cox : Radieuse au bras de son chéri Johnny McDaid

Malgré des hauts et des bas, l'actrice américaine et ex-star de la série culte Friends Courteney Cox et le chanteur et musicien irlandais Johnny McDaid sont toujours amoureux et en couple. Les tourtereaux, qui avaient rompu leurs fiançailles en 2016, vont de l'avant.

Mercredi 25 avril 2018, c'est une Courteney Cox tout sourire que l'on pouvait voir à Los Angeles, marchant au côté de son compagnon après un concert de son groupe, Snow Patrol. La troupe se produisait sur la scène du Fonda Theatre, sur Hollywood Boulevard. Un concert donné dans le cadre de la tournée Wildness Tour 2018 alors que le nouveau disque du groupe de rock, Wildness, sort dans les bacs le 25 mai prochain. Courteney Cox, âgée de 53 ans, et Johnny McDaid, 41 ans, s'étaient acheté à manger, histoire de finir la soirée en tête à tête...

La maman de la petite Coco Arquette (14 ans), qui s'était récemment confiée sur le fait de vieillir et d'avoir trop touché à son visage, semblait épanouie et heureuse. Courteney Cox avait déclaré dans une interview vouloir un autre enfant mais son âge va poser problème. L'actrice et son amoureux envisagent-ils l'adoption ? À suivre...

