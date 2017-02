Courtney Stodden bisexuelle : La bimbo divorce de son mari plus vieux de 35 ans

C'est la fin pour Courtney Stodden et son mari Doug Hutchinson. Le couple avait fait couler beaucoup d'encre en se mariant il y a six ans malgré une différence d'âge conséquente. La bimbo blonde n'était âgée que de 16 ans quand elle a épousé l'acteur de trente-cinq ans son aîné. Après bien des hauts et des bas – et quelques adultères –, ils ont finalement décidé de se rompre.

"Nous n'avons pas encore signé les papiers du divorce, donc nous ne sommes pas officiellement séparés... Ça ne fait que deux mois et demi. J'essaie de prendre mon temps pour faire les choses parce que je l'aime et que c'est très dur pour lui... il est très sensible", a-t-elle déclaré aux journalistes de People lors d'une récente interview.

Malgré la séparation, le couple continue de résider sous le même toit et reste "toujours très proche". "Il n'y a pas de rancoeur entre eux, Courtney souhaite se concentrer sur elle-même ainsi que sur sa carrière", a confié un informateur du site Entertainment Tonight.

Ce n'est pas la première fois que le couple se sépare puisqu'il avait déjà rompu une première fois après le passage de la plantureuse blonde dans l'émission Celebrity Big Brother. Courtney et Dough s'étaient finalement rabibochés quelques mois plus tard et, dans la foulée, l'apprentie chanteuse fan de Marylin Monroe était tombée enceinte avant de perdre le bébé. Une fausse couche suivie d'une grosse dépression qui leur a été fatale.

"Je n'ai aucun regret, je ne fonctionne pas comme ça. Ça m'a sans doute affectée d'une manière ou d'une autre et ça ressort aujourd'hui parce que je n'ai pas pu faire ce que font les ados de 16 ans normalement", a-t-elle ajouté à propos de leur union. La belle, surprise en train de batifoler avec une femme l'été dernier, a bien l'intention de se rattraper puisqu'elle s'est dite "prête à s'éclater avec des hommes et des femmes aussi", lors d'un entretien pour la chaîne Fox News. "Je suis bi, alors pourquoi pas?", a-t-elle conclu.

