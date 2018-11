Cristiana Reali et Sandrine Kiberlain : Joyeuse réunion d'anciens élèves

Cristiana Reali, Emmanuelle Bercot, Sandrine Kiberlain, Emmanuelle Devos... Ces comédiennes de chic et de choc ont (notamment) pour point commun d'avoir toutes étudié au cours Florent. Aussi étaient-elles toutes conviées à venir célébrer la sortie de l'ouvrage Au cours Florent (éditions Hachette-Livre Editions du Chêne, paru le 14 novembre) lors d'une réunion d'anciens organisée mardi 20 novembre 2018 à Paris.



Les quatre actrices étaient bien entourées puisque Isabelle Nanty, Muriel Robin, Édouard Baer, Jean-Pierre Darroussin, Antoine Duléry, Jean-François Balmer, Lionel Abelanski, Sam Karmann, Michel Fau, Lucien Jean-Baptiste, Chantal Thomass et son mari Michel Fabian, Jacques Weber et ​Guillaume​ de Tonquédec étaient tous présents, faisant front autour de François Florent, le fondateur de l'école d'art dramatique.

François Florent, qui avait créé le cours Florent en 1967, avait notamment eu parmi ses premiers élèves Francis Huster et Jacques Weber. Le succès de son cours l'avait incité à créer sa propre institution, à la demande d'élèves toujours plus enthousiastes, affluant de Paris et de province pour suivre son enseignement. Le reste est connu : le cours Florent s'est progressivement agrandi jusqu'à devenir emblématique. Aujourd'hui, l'école s'étend sur quatre campus entre la France et la Belgique.

Dans Au cours Florent, François Florent raconte par ailleurs ses anecdotes avec les Florentins, ces élèves aujourd'hui célèbres du monde du théâtre et du cinéma, qui ont fait et font vivre l'école, présentant le parcours et portrait de 70 d'entre eux, photographiés par l'inimitable studio Harcourt. Du 14 novembre 2018 au 27 avril 2019, une exposition intitulé En scène !. Portraits du cours Florent est d'ailleurs organisé au studio, dans le 16e arrondissement de Paris.