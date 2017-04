Cristiana Reali – Rendez-vous en terre inconnue : Bouleversée par ses adieux...

Mardi 18 avril 2107, France 2 diffusait un nouveau numéro de Rendez-vous en terre inconnue, animé par Frédéric Lopez et dont l'invitée était la comédienne Cristiana Reali. Le programme est arrivé deuxième des audiences, malgré le score le plus bas de son histoire, avec 4,1 millions de téléspectateurs.

L'animateur a emmené Cristiana Reali au nord-ouest de l'Australie, le long des côtes du Kimberley. Sur place, ils ont fait la connaissance d'une famille aborigène worrorra qu'ils ont accompagnée dans un voyage vers la terre de ses ancêtres. De beaux moments que l'ancienne compagne de Francis Huster n'est pas près d'oublier, comme en témoignent ses adieux déchirants sur la plage le dernier jour. Malgré son large sourire, la star était très émue et n'a pas pu retenir ses larmes, pas plus que ses hôtes qui ont promis qu'ils ne l'oublieraient jamais....

"On ne se remet pas facilement d'un tel vécu, avait confié Cristiana Reali à TV Mag à propos de cette expérience hors du commun. Mais on a laissé des gens heureux d'avoir témoigné. (...) On ne fait pas cette émission pour jouer un jeu. Bon, j'aurais bien aimé que parfois Frédéric me dise : 'Remets ta mèche !' Mais l'équipe de tournage a été très respectueuse de la famille, et également envers moi."

Thomas Montet