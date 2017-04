Rendez-vous en terre inconnue : Cristiana Reali bouleversée et enrichie

Pour son 20e numéro de Rendez-vous en terre inconnue (France 2), Frédéric Lopez a convié la comédienne franco-brésilienne Cristiana Reali (51 ans) à embarquer pour un long voyage vers le nord-ouest de l'Australie, le long des côtes du Kimberley. L'animateur et son invitée ont fait la connaissance d'une famille aborigène worrorra avant de l'accompagner dans un voyage vers la terre de ses ancêtres. Une expérience qui a beaucoup marqué l'ancienne compagne du comédien Francis Huster (avec lequel elle a vécu de 1991 à 2008).

"Je suis très fière de faire partie de cet épisode pas comme les autres (...). Frédéric Lopez m'a dit que j'étais une vraie enquêtrice, tant je n'arrêtais pas de poser des questions à Gary et aux siens, cette famille que nous avons suivie dans ce voyage initiatique. Ce n'est pas mon métier de poser des questions, mais j'essayais de comprendre ce qu'ils vivaient", a confié Cristiana Reali lors de son entretien avec TV Mag.

Après quoi, elle a admis être sortie "enrichie" de ce tournage : "Le film que vous allez voir, si magnifique soit-il, ne peut rendre qu'un quart des sentiments que j'ai partagés avec cette famille aborigène. On ne se remet pas facilement d'un tel vécu. Mais on a laissé des gens heureux d'avoir témoigné (...). Quand je vois comment toute la famille semble apaisée en retrouvant la terre de ses ancêtres, je me dis qu'ils ont une force intérieure incroyable."

C'est une Cristiana Reali 100% naturelle que les téléspectateurs pourront retrouver dans l'épisode de ce soir. Il était en effet hors de question pour l'actrice de jouer un rôle : "On ne fait pas cette émission pour jouer un jeu. Bon, j'aurais bien aimé que parfois Frédéric me dise : 'Remets ta mèche (rires) !' Mais l'équipe de tournage a été très respectueuse de la famille, et également envers moi."