Cristiano Ronaldo papa de 4 enfants : "Ce n'est pas assez, j'en veux plus"

Le 12 novembre dernier, Cristiano Ronaldo est devenu papa pour la quatrième fois avec quelques jours d'avance. Sa jeune compagne Georgina Rodriguez a accouché de leur petite Alana Martina qui était attendue initialement pour le 21. Si le célèbre attaquant portugais de 32 ans pourrait très bien vouloir s'arrêter là, trois bébés ayant rejoint sa famille en l'espace de quatre mois, il n'en est rien. Comblé par l'arrivée de ses jumeaux Eva et Mateo nés par mère porteuse en juin dernier et celle de sa baby girl qui a vu le jour dans une clinique de Madrid, CR7 a pour projet d'agrandir encore sa famille, et pas qu'une seule fois.

Alors qu'il accorde une longue interview exclusive à L'Équipe ce vendredi 17 novembre, réalisée à Madrid juste avant la naissance d'Alana Martina, l'attaquant star du Real Madrid accepte de livrer quelques confidences sur sa vie privée. Le joueur de Zinedine Zidane évoque notamment ce que sa vie de papa a changé dans sa vie. "Je ne vous cache pas que tout est un peu différent. Il y a un peu plus de désordre dans la maison. Plus de bruit également. Mais j'adore ça", confie le footballeur. Cette vie à plusieurs le ravit au plus haut point et ne doit rien au hasard : "Je suis vraiment heureux d'être ainsi entouré. Ces enfants, je les ai désirés. Je vais vous dire : pour moi, une vie sans enfants ne veut rien dire. J'ai de la chance d'en avoir quatre."

Cristiano Jr, Eva, Mateo et Alana Martina doivent s'attendre à accueillir des frères et soeurs dans les prochaines années (pourquoi pas dans les prochains mois !) puisque Cristiano Ronaldo espère avoir, au moins, trois autres enfants. "Quatre, ce n'est pas assez, j'en veux plus", lâche le sportif à L'Équipe. Le 7 est le chiffre porte-bonheur de CR7. Avec déjà quatre Ballons d'or à son actif, l'attaquant portugais espère en décrocher un cinquième pour sa saison 2017 et aller aussi jusqu'à sept pour entrer à jamais dans l'histoire du football. Des espoirs très bien résumés : "Je veux sept enfants et autant de Ballons d'or".

L'intégralité de l'interview de Cristiano Ronaldo est à retrouver dans L'Équipe en kiosques le 17 novembre 2017.