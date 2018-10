Cristina Cordula critiquée par Yann Moix : Elle règle ses comptes !

Vendredi 5 octobre 2018, Cristina Cordula était sur les ondes de RTL dans Les Grosses têtes, face à l'animateur Laurent Ruquier, Jean Benguigui, Bernard Mabille, Yann Moix et Laurent Baffie. Et la présentatrice de M6 âgée de 53 ans a été quelque peu malmenée par ses camarades.

Le 7 janvier 2017, Yann Moix ne s'était pas gêné pour égratigner Cristina Cordula lors de son passage dans Salut les terriens (C8). "J'ai toujours du mal à comprendre comment un cerveau humain, après vingt ans plongé dans le bain d'une langue ou d'une culture, continue à burquiniser la France en disant 'la petit chien'. Je suis sûr que si je lui mettais un flingue sur la tempe, elle n'aurait plus d'accent", confiait-il notamment. Des propos que Laurent Ruquier n'a pas oublié. Il a donc taquiné l'ancien chroniqueur d'On n'est pas couché et la belle brune en lançant : "Mais il n'y a pas eu un petit contentieux entre vous ? Ça s'est arrangé non ?"

Si Yann Moix a répliqué qu'il s'agissait d'une "simple blague", Cristina Cordula a fait savoir que c'était bien plus que cela : "Pas grave pour vous monsieur parce que moi je n'ai pas trouvé ça fin. (...) Vous avez dit : 'Elle a un accent tellement je sais pas quoi que j'ai envie de mettre une balle dans la tête.'" Ce a quoi son opposant a répondu : "Je n'ai pas dit ça, c'est bien la preuve que vous ne comprenez pas le français."

La Reine du shopping a alors menacé de quitter l'émission, mais s'est abstenue de le faire. Taquiné par le reste des invités, Cristina Cordula a répliqué en blaguant : "Vous êtes lourds, misogynes. (...) Je vais porter plainte."