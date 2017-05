Cristina Cordula : Elle change de registre pour sa nouvelle émission

Les Reines du shopping, Cousu main, Magnifique by Cristina, Nouveau look pour une nouvelle vie... Sur M6 et Téva, Cristina Cordula enchaîne les émissions liées à la mode. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle cartonne.

Mais désormais, l'animatrice souhaite s'essayer à autre chose. En effet, sur Instagram, elle a lancé un appel. Pour les besoins d'une nouvelle émission, Cristina Cordula recherche un couple qui a prévu de s'unir entre juin et octobre mais qui rencontre "des problèmes" dans l'organisation du mariage.

Si "la robe de mariée ne va pas", que "les délais sont trop courts" ou encore que "les familles ne s'entendent pas", l'animatrice des Reines du shopping promet d'apporter son aide. Afin de participer au casting, les potentiels candidats doivent envoyer un "bref résumé" de leur histoire et "des problèmes rencontrés dans les préparatifs", des photos du couple et leurs coordonnées à une adresse mail indiquée.