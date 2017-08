Cynthia Brown (Star Ac 6) en plein allaitement : La photo qui divise...

En avril dernier, Cynthia Brown, déjà maman d'une petite fille adoptée en 2007, révélait avoir accouché d'un petit bébé. Rapidement, l'ex-candidate de la saison 6 de Star Academy (TF1) remportée par Cyril Cinélu en 2006 a partagé quelques clichés de son nouveau quotidien de jeune maman. Vendredi 11 août 2017, la jolie brune a alors publié une nouvelle photo. Dessus, elle apparaît topless sur un transat, en train de donner le sein à son bébé.

Et il n'en fallait pas plus pour que les internautes réagissent à l'image. Ainsi, la plupart des fans de la jeune femme ont souligné la beauté du cliché : "L'allaitement, quel lien magique entre une mère et son bébé", "Elle est vraiment belle ta photo, un vrai moment de tendresse", "Sublime maman et bébé."