Cynthia Brown (Star Ac 6) : Après l'accouchement, sa nouvelle vie de maman !

Maman hyperprotectrice, la jeune femme de 36 ans ne montre jamais le visage de son enfant. Très discrète dans les médias depuis, Cynthia Brown n'a pour l'heure pas révélé le prénom du nourrisson, ni son sexe. Selon nos informations toutefois, la starlette aurait accouché d'une petite fille.

Pour rappel, la maman parlait de sa nouvelle expérience de maternité dans un long poste publié sur Instagram qu'elle a accompagné d'un cliché 100% au naturel : "Est-ce que je poste cette photo avec mon visage, à peine sortie du lit, émergeant de longues nuits sans sommeil ? Oui ! Et sans hésiter en fait... Parce que ces cernes et ce visage fatigués sont les plus sincères qui soient. Ceux qui veillent jour et nuit sans relâche et avec un amour infini sur mon enfant. J'accepte ces cernes et ce visage fatigués pour la vie si c'est c'est pour mon bébé, car il me donne aussi et surtout ce sourire, cette plénitude." Comme c'est mignon...