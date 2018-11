Cyril Féraud régulièrement insulté sur Twitter : Il dévoile la raison...

Comme toutes les personnalités, Cyril Féraud (33 ans) sait qu'il n'a pas que des admirateurs sur les réseaux sociaux.

Dans un épisode de Slam diffusé le 2 novembre dernier sur France 3, le jeune animateur a décidé d'évoquer à l'antenne l'un de ses haters sur Twitter qui ne cesse de lui reprocher l'un de ses tics de langage.

Il a raconté : "Moi j'ai un gros problème avec 'en fait', je suis désolé je le dis très souvent et ça m'énerve quand je regarde la télé de me voir dire 'en fait'." Et de poursuivre : "Il y a un monsieur qui m'écrit régulièrement sur Twitter pour m'insulter, comme des tas de gens très sympathiques sur Twitter, pour me dire 'Arrêtez de dire 'en fait', vous êtes insupportable !' En fait, je vais faire ce que je peux pour arrêter !"

C'est alors qu'un candidat du jour insistait sur le fait qu'il ne supportait pas d'entendre l'expression "du coup" que le jeune animateur de La Carte aux trésors, qui songe de plus en plus à la paternité, a fait cette révélation.

Bon courage Cyril !