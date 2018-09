Cyril Hanouna catégorique : "Hapsatou Sy ne reviendra pas dans Les Terriens"

À en croire Cyril Hanouna, Hapsatou Sy ne fera pas son retour dans Les Terriens du dimanche sur C8.

Ce 24 septembre 2018, dans Touche pas à mon poste, l'animateur-star de la chaîne a affirmé que la compagne de Vincent Cerutti – qui a vécu des jours très durs après son altercation avec Éric Zemmour – n'avait pas le désir de retourner auprès de Thierry Ardisson. Ce dernier avait en effet déploré un "buzz complètement nul" et formulé une remarque malheureuse sur l'état des finances de la jeune femme avant de s'en excuser ce dimanche. "Je me suis mal fait comprendre, je le regrette sincèrement (...) mais on l'aime, Hapsatou ! ", avait-il lancé.

Cyril Hanouna a donc expliqué face à ses chroniqueurs qu'il avait eu une conversation téléphonique avec Hapsatou Sy : "Elle n'est pas convaincue, elle n'est pas hyper contente, elle ne trouve pas que ce soit une superbe réponse, raconte-t-il. D'après ce que je crois savoir, Hapsatou Sy ne reviendra pas dans Les Terriens du dimanche. Elle ne reviendra pas, elle n'en a pas envie, elle a envie de faire d'autres choses sur la chaîne, on ne sait pas quoi encore. La chaîne va la voir demain, avec le producteur des Terriens du dimanche. Moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle a un gros talent."

Pour rappel, Éric Zemmour avait lancé durant l'enregistrement des Terriens le 13 septembre dernier que le prénom Hapsatou était une "insulte à la France" (des propos coupés par le service juridique de C8) et que ses parents avaient eu "tort" de la prénommer ainsi. Déterminée à ne pas se laisser faire, elle avait dans la foulée fait part de sa volonté de porter plainte contre le polémiste et avait dévoilé les images pourtant censurées du clash sur son compte Instagram... C'est après cela que Thierry Ardisson avait fait ses réflexions maladroites à propos de sa chroniqueuse.

