Thierry Ardisson fait son mea culpa : "Mais on l'aime, Hapsatou !"

Une semaine après le clash qui opposait Éric Zemmour et Hapsatou Sy dans l'émission Les Terriens du dimanche, un nouveau numéro a été diffusé dimanche 23 septembre 2018 sur C8. Alors que la chroniqueuse télé, "très affectée" par toute cette affaire, n'était pas présente sur le plateau parmi ses pairs, Thierry Ardisson a décidé de faire son mea culpa.

Pour rappel, au lieu de prendre sa défense, l'animateur avait dépassé les bornes en évoquant les problèmes d'argent d'Hapsatou, déplorant également "un bad buzz complètement nul" : "Elle a pas mal de problèmes d'argent, on lui a avancé six émissions. On est tellement méchants que quand quelqu'un nous dit 'Je n'arrive pas à payer mes impôts', on lui avance six émissions. Je connais pas beaucoup de productions qui font ça", déclarait-il par téléphone sur CNews. Des propos que la principale intéressée avaient très mal vécus. Invitée à étaler sa vérité dans Touche pas à mon poste jeudi 20 septembre, la femme de Vincent Cerutti n'avait pas caché sa déception envers l'homme en noir.

Prêt à faire amende honorable et à mettre toute cette fâcheuse histoire derrière lui, Thierry Ardisson a donc profité d'une remarque de Monia Kashmire pour présenter ses excuses : "Je me suis mal fait comprendre, je le regrette sincèrement. C'est-à-dire que ça a été repris mais moi quand j'ai dit ça c'était pour dire 'Mais on l'aime Hapsatou ! La preuve !'" Effectivement, on avait mal compris...

Quoi qu'il en soit, si Hapsatou Sy assurait ne pas s'être fait virer après avoir dévoilé une séquence coupée au montage. Le producteur du programme, Stéphane Simon, lui, a expliqué qu'ils avaient convenu qu'elle ne reviendrait pas "dans les conditions actuelles".