Cyril Hanouna ému dans "Dites-le à Baba" : L'hommage qui l'a touché !

Exclusif - Angelina Jolie, radieuse et souriante, rend visite au roi du Cambodge Norodom Sihamoni pour la projection de son film accompagnée de ses six enfants à Siem Reap le 18 février 2017. Son film "D'abord ils ont tué mon père" (First They Killed My Father) raconte l'histoire vraie de l'activiste américano-cambodgienne Loung Ung ayant survécu aux atrocités du régime des Khmers rouges... Ces six enfants Pax, Maddox, Shiloh, Zahara, Vivienne et Knox l'accompagnent.