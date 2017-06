Cyril Hanouna reçu par Marlène Schiappa : "Je l'ai senti à l'écoute..."

Marlène Schiappa a invité Cyril Hanouna (42 ans) à discuter avec elle ce mercredi 31 mai. La secrétaire d'État à l'Égalité entre les hommes et les femmes a tenu à sensibiliser l'influent animateur sur sa responsabilité auprès du public après divers dérapages sexistes ou homophobes dans son show médias très suivi, Touche pas à mon poste.

C'est en milieu d'après-midi que celui qui se fait appeler "Baba" par ses "fanzouzes" est arrivé à vélo au ministère, accompagné de membres de son équipe. Durant la demi-heure qu'a duré son entretien avec la secrétaire d'État de 34 ans, Cyril – qui n'a fait aucune déclaration à l'issue de cette rencontre – a pu une nouvelle fois exprimer ses regrets tout en assurant qu'il avait pleinement pris conscience de la portée de ses actes.

Interrogée par nos confrères de L'Obs, Marlène Schiappa a commenté cette rencontre après-coup : "J'ai senti que j'étais en face de quelqu'un à l'écoute, désireux de faire cette démarche. (...) Je lui ai rappelé par exemple que pour un baiser forcé, c'est cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, il avait l'air de le découvrir. Je lui ai dit que la masturbation en public, c'est un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende. Des injures, six mois d'emprisonnement et 22 500 euros d'amende. Enfin, que les sifflements et autres commentaires sexistes étaient inacceptables et que l'on travaillait à une verbalisation de ces actes."

La femme politique et écrivain a ensuite fait appel au Cyril Hanouna "papa". "J'ai fait appel au père de famille qui est en lui, en lui rappelant que ce sont nos enfants qui regardent cette émission. (...) Je lui ai surtout dit que ce qu'il faisait dans le cadre de son émission était reproduit par certains de ses téléspectateurs et pouvait leur servir d'excuse. Que si lui prend la main d'une femme et la met sur son entrejambe, un patron dans son entreprise peut prendre la main de son employée, la mettre sur son entrejambe et dire 'arrête, c'est drôle, je l'ai vu à la télévision", a-t-elle ajouté.

Selon plusieurs médias, Marlène Schiappa aurait aussi proposé à Cyril Hanouna d'instaurer une alerte dans TPMP visant à dénoncer les dérapages en direct. "On a fait beaucoup de bruit sur ce sujet, alors que nous avons eu un échange de 30 à 40 minutes qui était vraiment sur le fond. Le fait de disposer d'un buzzer ou d'un panneau d'avertissement a été évoqué dans la discussion avec la direction et la production de la chaîne – je ne me souviens d'ailleurs plus de qui l'a mis le premier sur la table – mais c'était vraiment une interrogation de sa part : il était très désireux de savoir comment attirer l'attention des téléspectateurs sur d'éventuels faits inacceptables", a renseigné Marlène Schiappa.