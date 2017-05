Cyril Hanouna s'amuse de l'absence de publicité dans TPMP depuis la polémique

Depuis mardi 23 mai, les téléspectateurs de Touche pas à mon poste sur C8 assistent à des numéros de leur émission médias préférée sans la moindre page publicitaire. En effet, à la suite du sketch raté de TPMP ! Radio Baba qui a ému une grande partie du public, de nombreux annonceurs ont fait savoir qu'ils ne souhaitaient plus être associés à l'émission pour le moment.

Une situation que Cyril Hanouna, qui a publié une longue lettre d'excuses dans Libération après son dérapage homophobe, n'a pas hésité à évoquer en direct dans TPMP mercredi 24 mai. En effet, alors que Camille Combal promettait "une barre chocolatée" au chroniqueur le plus sage lors de son "Poste de surveillance", l'animateur de 42 ans a lâché en direct : "Oh c'est un Snickers !" Et Camille Combal de réagir amusé : "Fallait pas le dire !"

"J'ai envie de le dire ouais. Comme on n'a plus de pub, on peut dire les marques hein ! On a été sanctionnés, on a été sanctionnés pour canular ! Franchement, je vous lance un appel, si on n'a toujours pas de pub lundi, si vous voulez que je fasse de la pub pour votre boulangerie, votre cordonnerie n'importe où en France, je la ferai en direct ici ! Donc n'hésitez pas ! Lundi, ce sera peut-être TPMP avec les cordonneries Bouchard !", a lancé Cyril Hanouna à l'antenne pour dédramatiser la situation.

Notons que selon nos confrères de Puremedias.com, chaque numéro de TPMP dépourvu d'espaces publicitaires engendrerait un manque à gagner de 135 000 euros par jour pour C8.

