Cyril Lignac (Le Meilleur Pâtissier) : "La télé, c'est une échappatoire !"

Mardi 16 mai 2017, M6 diffuse le 3e épisode du concours Le Meilleur Pâtissier : Les professionnels dès 21h. À cette occasion, Cyril Lignac – qui n'est autre que le producteur de l'émission – a accepté de répondre aux questions de nos confrères de TV Magazine !

Interrogé sur l'incroyable casting du jury du concours (Pierre Hermé, Philippe Conticini et Frédéric Bau ont accepté de participer !), le chef de 39 ans a indiqué : "C'est un programme sur les professionnels, donc nous voulions avoir un jury avec les meilleurs et que chacun d'entre eux apporte une pierre à l'édifice. Ce sont aussi des amis avec lesquels j'avais envie de partager un bon moment."

Puis, interrogé sur la possibilité qu'un candidat amateur du Meilleur Pâtissier puisse un jour participer à cette version professionnelle du programme culinaire, Cyril Lignac n'a pas caché que, selon lui, cela était tout simplement impossible. "Je suis pour que l'on arrête de faire croire aux gens que la télévision est un accélérateur et que l'on peut devenir pâtissier du jour au lendemain. (...) J'ai commencé la pâtisserie à 16 ans, je vais avoir 40 ans et j'ai fait ça tous les jours. On n'apprend pas en trois mois ce que l'on met quinze ans à acquérir", a-t-il expliqué.

Pour finir, questionné sur sa présence médiatique, Cyril Lignac a assuré que tout ça n'était qu'un "à-côté" distrayant. "Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est que mes restaurants et mes pâtisseries marchent et que je me plaise dans ce que j'entreprends. Après, la télé, pour moi c'est une échappatoire, un plaisir, quelque chose qui me permet de partager de l'émotion avec les gens. Cela me nourrit et j'aime ça", a-t-il lâché.

Le Meilleur Pâtissier : Les professionnels, c'est chaque mardi à 21h sur M6.