Cyril Lignac, son ex et bras droit Laurence Mentil : "On est un duo dans l'âme"

La petite entreprise de Cyril Lignac ne connaît pas la crise. Un peu plus de dix ans après ses débuts sur le petit écran, le Top Chef rencontre un succès fulgurant. A la tête de l'émission Le Meilleur Pâtissier, qu'il anime avec Mercotte et Julia Vignali après le départ de Faustine Bollaert, il est aussi auteur d'une quarantaine de livres de recettes et propriétaire de plusieurs établissements renommés dans la capitale.

Propriétaire du restaurant gastronomique Le Quinzième à Paris, il possède aussi le bistrot Le Chardenoux, les restaurants Aux Près et Le Bar des Prés ainsi que plusieurs Pâtisseries et une Chocolaterie qui font saliver tous les gourmands de la capitale. Un succès qu'il doit à son talent, sa bonne humeur et son accent chantant, mais pas que...

En témoigne un récent article paru dans le magazine Télé Loisirs, en kiosques cette semaine, le beau brun de 39 ans s'est construit grâce aux nombreuses femmes qui ont croisé son chemin. La première reste, bien sûr, sa mère Janine, qui l'a initié à la pâtisserie quand il était tout petit. L'as des fourneaux, originaire de l'Aveyron, reste d'ailleurs toujours très marqué par son décès il y a trois ans.

A la télé ou en cuisine, le chef formé par les frères Pourcel, le pâtissier Pierre Hermé et le chef Alain Ducasse mise également sur les femmes. A ses côtés depuis ses débuts : Laurence Mentil, avec qui il est resté trois ans en couple et qui est depuis devenue son pilier et sa plus proche collaboratrice. Garde-fou face à la surmédiatisation du chef vedette du petit écran, elle gère d'une main de maître le groupe Cyril Lignac, qui compte 150 salariés.

On est un duo dans l'âme...

"Avec Cyril, on a grandi ensemble personnellement et professionnellement, on est un duo dans l'âme, raconte la principale intéressée lors d'une récente interview au site Do it in Paris. Au départ, l'effet médiatique de la télé est formidable pour la forme, mais pas forcément pour le fond. Il faut doublement prouver son talent. J'ai dû très rapidement gérer, protéger et asseoir son image de chef étoilé."

Un succès qui n'est pas sans prix puisque, concentré sur sa carrière, l'ex de Marie Drucker, Cécile de Ménibus et plus récemment Sophie Marceau n'a guère de temps à consacrer à sa vie sentimentale. La rançon de la gloire...