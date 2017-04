Cyril Lignac déçu du départ de Faustine Bollaert...

C'est désormais officiel, dans quelques semaines, Faustine Bollaert (38 ans) quittera M6 et du même coup l'animation du Meilleur Pâtissier pour rejoindre France 2 où elle désire animer des émissions testimoniales. Dans ce contexte, c'est la jolie Julia Vignali (41 ans), compagne de Kad Merad à la ville, qui est sur le point d'hériter du programme gourmand de la 6.

Interrogé par nos confrères de TV Magazine, le chef étoilé Cyril Lignac – juré du Meilleur Pâtissier depuis cinq ans au côté de Mercotte – a fait part de sa grande déception de savoir la pétillante Faustine sur le départ. "Je l'ai appris il n'y a pas longtemps et cela a forcément été une déception. On adorait Faustine, elle faisait partie de l'équipe, cela se passait très bien. Cela faisait cinq années qu'on faisait l'émission ensemble. Forcément, quand elle a dit 'Je m'en vais', cela met un coup à toute l'équipe. Nous, on est très famille, on est une tribu et on avance comme ça. Après, Faustine a fait le choix de partir, c'est comme ça. Je souhaite la bienvenue à Julia et je suis sûr que cela va très bien se passer", a-t-il commenté sans langue de bois.

Toujours à propos de Julia qui démarrera les tournages de la nouvelle saison du Meilleur Pâtissier dans quelques jours, Cyril Lignac a poursuivi : "On ne s'était jamais rencontré. Je l'ai trouvée très sympa, dynamique, pétillante et heureuse de faire notre programme. Nous sommes contents de l'accueillir. Elle a tout pour que cela fonctionne : elle est conviviale, elle aime les gens, la pâtisserie, la vie..."

Le Meilleur Pâtissier est l'un des programmes phares de M6. L'an dernier, le concours culinaire avait rassemblé 3,9 millions de téléspectateurs en moyenne chaque semaine.