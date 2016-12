Meilleur Pâtissier – Mercotte : "Cyril Lignac est un peu comme mon fils"

Quelques semaines seulement après la victoire de Chelsea à l'issue de la saison 5 du Meilleur Pâtissier sur M6, la chaîne diffuse, mercredi 28 décembre, le deuxième volet du Meilleur Pâtissier, spécial fêtes. Douze candidats emblématiques du concours sont revenus pour s'affronter et trois duos sont encore en compétition : Roxane et Julien, Sandrine et Abdelkarim, et Jacqueline et Carl. Avant que le trophée ne soit remis, Mercotte a accordé une interview à nos confrères de TVMag. Elle y fait part, notamment, de son lien très fort avec Cyril Lignac.

Le chef, qui a récemment eu un grave accident, n'a jamais caché que le jour où Mercotte arrêtera de participer au programme, il en fera de même. Un engagement qui touche la blogueuse culinaire. "Nous avons une grande complicité. On rigole bien, il est un peu comme mon fils, nous sommes très proches. Le binôme fonctionne parce qu'on ne se prend pas trop au sérieux. On a beaucoup de fous rires", confie-t-elle au sujet du juré.

Très heureuse de participer au programme, Mercotte n'a pas l'intention de le quitter. Il faut dire que le tournage, intense sur le moment, ne l'occupe que deux mois et demi par an. L'experte en douceurs de 74 ans a donc tout le temps nécessaire pour se consacrer à son blog et à son émission quotidienne sur France Bleu Pays de Savoie.