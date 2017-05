Cyril Viguier : Du ring à sa matinale politique, un vrai champion !

Depuis la rentrée de septembre 2016, Cyril Viguier et la nouvelle formule de Territoires d'infos la matinale télé de Public Senat, diffusée chaque jour en direct (7h30-8h30 et 10h30-11h30) sur le canal 13 de la TNT, rencontre un franc succès. Selon mediamat c'est plus d'un million et demi de téléspectateurs qui regardent chaque semaine l'émission. Territoires d'infos, qui en est a sa deuxième saison, est trés exposée en terme d'audience, puisque l'émission, également diffusée sur Sud Radio, est regardée sur tous les continents dans 200 pays grâce a un partenariat avec TV5 Monde.

Territoires d'infos c'est un beau plateau bleuté, sur lequel se succèdent toutes les plus grandes figures du milieu politique. Ainsi tous les candidats aux primaires et à l'élection Présidentielle, de Francois Fillon à Marine le Pen en passant par Alain Juppé, Benoit Hamon, Nicolas Sarkozy et les autres, ont tous pris ces derniers mois le chemin de cette émission trés recherchée par les politiques. Emmanuel Macron, désormais président de la République, lui aussi, y est passé. Le chef de file d'En Marche apprécie beaucoup l'émission, dans laquelle il est venu deux fois, à quelques semaines d'intervalle, dans le cadre de sa campagne présidentielle. Il a d'ailleurs ensuite convié Cyril Viguier à assister a la cérémonie de son investiture dans la salle des fêtes de l'Elysée.

Le succès de la formule est née du fait qu'elle propose une alternative à ce qui existait déjà en matière de matinale télé. Ce partenariat entre Emmanuel Kessler et Michael Szamès de Public Sénat et Didier Maisto de Sud radio est devenu un rendez vous incontournable, une émission cadencée et multiforme que rediffuse également plusieurs fois dans la journée la quinzaine de chaine de télés locales de la TNT ce qui occasionne un ancrage régional supplémentaire pour ce programme.

Cette semaine, Cyril Viguier, qui en tient les rênes, et qui y anime des débats avec des éditorialistes venant de toute l'Hexagone puis lance souvent avec humour "le premier zapping politique de la journée", se retrouve en Une de TV Mag, édition week-end du Parisien et en couverture des magazines TV de toute la Presse Quotidienne Régionale.

Décontracté, souriant, celui qui a réussi à s'imposer dans le cercle fermé des hommes du petit écran qui parlent politique, puise son énergie exceptionnelle dans sa double casquette de roi du ring. Ce fighter, doté d'une belle carrière télé, a produit Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, réalisé des interviews de cinq présidents américains, mais aussi du Pape et de Nelson Mandela. Il a passé pas moins de dix ans de sa vie aux Etats-Unis, où il a d'ailleurs lancé plusieurs chaînes de télévision.

Dans cette interview, TV Mag décrit le journaliste en "champion du matin" et en combattant "punchy" qui se lève tot et s'impose avec succès ! "Tel un pratiquant de sports de combat, il monte sur le ring de l'info chaque matin" ajoute le magazine. "Je suis passionné par l'actualité et je vis la présentation d'une émission quotidienne comme un combat en compétition" affirme Cyril Viguier qui a représenté la France à plusieurs championnats internationaux de MMA et de free fight, notamment à Las Vegas l'été dernier.

Cette autre passion, la boxe, il lui arrive souvent d'en parler avec un homme désormais très important dans le paysage politique français, Edouard Philippe, nommé récemment premier Ministre. Les deux hommes ont pour ami commun Jérome le Banner, plusieurs fois champion du monde de kick boxing.