Edouard Philippe : 5 choses à savoir sur le nouveau Premier ministre

Après plusieurs heures d'attente, l'Élysée, par la voix de son secrétaire général Alexis Kohler, a fini par annoncer ce lundi 15 mai 2017 que le nouveau Premier ministre est, sans réelle surprise, le député-maire de droite Edouard Philippe. Découvrez-en plus sur le désormais numéro 1 du gouvernement du président Macron...

1 : Il n'a pas toujours été à droite...

Avant de rejoindre les rangs de feu l'UMP, désormais Les Républicains, Edouard Philippe (46 ans) est brièvement passé par le Parti Socialiste ! Un grand écart idéologique que cet ancien partisan du regretté Michel Rocard, durant ses études à Sciences Po Paris, expliquait en 2010 au Point : "Je n'ai pas été emballé par ce que j'y ai vu, notamment quand François Mitterrand a décidé d'avoir la peau de son ancien chef de gouvernement." Le nouveau Premier ministre confessait aussi avoir logiquement pris le chemin de la gauche dans sa jeunesse car il a grandi "dans un milieu plutôt à gauche où l'on votait socialiste". Une tradition familiale avec laquelle il a rompu...

2 : Il avait envisagé une autre carrière professionnelle

Si la majorité des représentants politiques ont toujours rêvé d'être au coeur du pouvoir, certains avaient parfois d'autres rêves ou ambitions. Ainsi, Edouard Philippe aurait beaucoup aimé devenir chef d'orchestre ! "Malheureusement, je n'avais pas le talent pour cela. J'ai débuté par le violon, mais je suis très vite passé aux percussions, plus adaptées à l'enfant hyperactif que j'étais", disait-il encore au Point.

3 : Il a plusieurs peurs...

Comme n'importe qui, Edouard Philippe n'est pas sans peur et sans reproche. "J'ai des peurs absurdes. Je suis effrayé à l'idée d'aller chez le dentiste. J'ai peur des requins. Du coup, je ne suis pas à l'aise quand je nage dans la mer", disait-il au Point. Les requins de la politique, il les a en revanche affrontés au cours de sa carrière puisqu'il a été conseiller régional, conseiller général, maire du Havre, député...

4 : Il est marié et père de famille

Le successeur de Bernard Cazeneuve va désormais avoir d'énormes responsabilités et un emploi du temps surchargé. Marié depuis 2002 à Edith Chabre, il est aussi le papa de trois enfants et les moments familiaux risquent fortement de se raréfier. Question famille, il a fâché les soutiens de la loi sur le mariage pour tous : si son clan avait majoritairement voté contre, lui avait préféré s'abstenir. Il est contre la PMA.

5 : C'est un globe-trotteur

Le Premier ministre a eu la chance de découvrir un peu le monde puisqu'il a étudié à Bonn en Allemagne et a aussi passé "huit mois formidables à New York lors de [son] premier stage pour l'ENA, à l'ONU", disait-il encore au Point. Bien que passionné par sa ville du Havre, il aime aussi un peu l'exotisme et confesse une attirance pour la Sicile. "Raguse est une ville magnifique. Je ne m'en lasse pas. Et, non loin, il y a une petite plage où je m'installerais volontiers pour un long moment", ajoutait-il.

Edouard Philippe sera l'invité du JT de 20H de TF1, ce lundi 15 mai 2017.

Thomas Montet