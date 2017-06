Dakota Johnson et Jamie Dornan, couple sensuel de Cinquante Nuances plus sombres

C'est un exercice durant lequel le couple principal du film Cinquante Nuances plus sombres (Fifty Shades Darker) brille sans mal. Les acteurs Jamie Dornan et Dakota Johnson, alias Christian Grey et Anastasia Steele, ont assuré dans différentes villes la présentation du long métrage sensuel. Ainsi, ils ont posé ensemble avec glamour à Los Angeles, Londres, Madrid et Hambourg. Le duo sexy était aussi au rendez-vous des Oscars pour remettre à David Wasco et Sandy Reynolds-Wasco le prix des meilleurs décors pour le film La La Land. Au cours de ces événements, les deux stars ont mis en valeur leurs charmes à travers des tenues plus chic les unes que les autres. A l'occasion de la sortie en DVD du film ce mardi 13 juin, Purepeople vous propose de retrouver ces clichés ultraglamour !

Ce nouvel épisode de la saga 50 Shades est réalisé par James Foley, adaptant l'oeuvre d' E.L. James. Bella Heathcote, Kim Basinger et Hugh Dancy font partie du casting de ce film suivant la relation complexe entre Christian et Anastasia : blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une seconde chance. Mais une ombre surgit du passé de Christian et plane sur les deux amants, déterminée à détruire un quelconque espoir de vie commune.

Cinquante Nuances plus sombres (Fifty Shades Darker), disponible en DVD et Blu-ray