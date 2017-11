DALS 8 – Élodie Gossuin, le corps couvert de bleus: "D'autres vont apparaître !"

Danse avec les stars (TF1) n'est pas de tout repos, et ce n'est pas Élodie Gossuin qui dira le contraire. En effet, notre ex-Miss France a retrouvé Christian Millette le corps recouvert d'ecchymoses après un quickstep avec Christophe Licata lors du dernier prime...

En story sur Instagram, le danseur québécois filme un moment de répit lors de ses entraînements avec sa partenaire. "On en parle de tous ces bleus ? Qu'est-ce qui se passe ?", lance-t-il à Élodie Gossuin en s'approchant afin que les hématomes présents au niveau du dos et de l'épaule de l'animatrice de RFM apparaissent.

"J'en ai partout !", plaisante-t-elle. Et elle n'est pas au bout de ses peines. "Tu viens de m'exploser la hanche, l'épaule et le poignet. Donc il y a d'autres bleus qui vont apparaître", assure cette maman de quatre enfants (Rose et Jules, 9 ans, et Joséphine et Léonard, 4 ans).

Ce n'est pas la première fois qu'Élodie Gossuin évoque ses souffrances en marge de DALS 8. En octobre dernier, au micro de My TF1, elle parlait de ses blessures "présentes dans le corps entier avec les courbatures". Et d'ajouter : "Lors du dernier prime, j'ai dansé sur une rumba pieds nus et dès que quelque chose est loupé, cela fait terriblement mal. Ça ne s'est pas vu, mais j'avais une dizaine de pansements aux pieds."