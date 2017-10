DALS 8 : L'élimination d'Hapsatou Sy fait polémique

Une semaine après son compagnon Vincent Cerutti, c'est Hapsatou Sy qui a été éliminée du troisième prime de Danse avec les stars, samedi 28 octobre. Malgré une bonne performance est une belle 5e place dans le classement, le public a préféré sauver Elodie Gossuin, bonne dernière. Résultat, sur Twitter, certains manifestent leur mécontentement.

Lors de la Crazy Night, la femme d'affaires et son partenaire Jordan Mouillerac ont créé sur le plateau une ambiance Bollywood avec la troupe de danse Bharati, la plus importante d'Inde. Un pari risqué surtout que le duo n'a répété qu'un jour avec eux. Pourtant, le résultat était bluffant. "Tu avais trois défis dans une performance. Tu as dû danser tout du long, tu as eu une bonne synchronisation et tu as intégré les Bharati. Bravo", a par exemple déclaré Fauve Hautot à la fin de la danse.

Une bonne critique, éloignée de celles formulées à la fin de la performance d'Elodie Gossuin. La mère de famille a pour sa part réalisé un tango argentin tout en se déshabillant... totalement. Malgré le côté "crazy" de la performance, les juges ont critiqué la technique. "C'était une catastrophe mais je pense qu'il est très possible que vous remportiez le défi Crazy night", a commenté Chris Marques. Jean-Marc Généreux a fait à peu près la même analyse.

Bref, à la fin de l'émission tout s'est joué entre les deux femmes et c'est Hapsatou Sy qui a été éliminée malgré ses bonnes notes. Résultat, Twitter s'est enflammé. Pour beaucoup, la chroniqueuse de C8 méritait de continuer l'aventure et le mot "injustice" a de nombreuses fois été utilisé.