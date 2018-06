DALS : Une danseuse s'affiche au naturel, sans maquillage, et fait l'unanimité !

À la télévision, les animateurs et chroniqueurs sont toujours tirés à quatre épingles. Coiffure, look et même maquillage, rien n'est laissé au hasard. Mais sur les réseaux sociaux, libre aux stars de se dévoiler au naturel. C'est ce qu'a décidé de faire une ex-danseuse de Danse avec les stars (TF1) jeudi 31 mai 2018.

Sur Instagram, Emmanuelle Berne a surpris ses fans en s'affichant sans une once de maquillage, le visage au naturel. "Je ne vais pas vous écrire un truc traditionnel : il ne faut pas porter de maquillage, vive le #nomakeupday, la vraie beauté bla bla bla", lance d'abord l'ancienne partenaire de Kamel Le Magicien dans DALS.

Et de poursuivre sur les véritables raisons de ce post : "Je suis juste un peu paresseuse au quotidien et n'ai souvent pas le courage de me maquiller. Mais qu'est-ce que ça peut faire comme bien des fois de se sentir femme et belle à l'aide d'un peu de maquillage et la tenue assortie." En résumer, la jolie blonde estime que "le plus important, c'est que vous vous sentiez bien dans votre peau, tant que cela ne l'abîme pas bien évidemment".