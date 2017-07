Dani Alves et Joana Sanz : Leur superbe mariage secret dans les Baléares

Présent en Argentine le 30 juin parmi les 260 convives du mariage hypermédiatique de Lionel Messi et de sa compagne Antonella Roccuzzo, Dani Alves devait avoir des sentiments particuliers en y participant : quelques jours après les noces de son ancien coéquipier sous les couleurs du FC Barcelone, c'était à son tour de célébrer son mariage ! A une différence de taille près : le sien s'est déroulé dans le plus total secret, samedi 8 juillet 2017...

Au printemps 2016, Daniel Alves da Silva - de son nom complet - et sa compagne Joana Sanz avaient célébré à Paris un simulacre de mariage en petit comité. Mais madame ne faisait pas de mystère de leur désir de sceller ultérieurement leur union comme il se doit : "Ce fut un mariage très spécial, à notre manière, où il y a eu un échange des alliances. C'est un mariage qui a compté pour nous, même s'il n'était pas officiel. Ce qui est toutefois certain, c'est que nous célébrerons un autre mariage intime plus tard, avec famille et amis", assurait en mai 2016 le mannequin originaire des Canaries à l'occasion d'un défilé de la créatrice de robes de mariée Rosa Clará (adoubée également par la nouvelle Mme Messi), lorgnant déjà une de ses réalisations pour le jour J.

Si la marque de sa robe demeure indéterminée, Joana était incontestablement somptueuse lors de son mariage surprise avec Dani Alves, si secret que les médias espagnols sont divisés quant à l'île des Baléares qui l'a abrité : Ibiza ou Formentera ? Ni le latéral droit brésilien de 34 ans, dont le nom circulait dernièrement sur le marché des transferts concernant une possible arrivée au PSG après une saison à la Juventus de Turin, ni le mannequin, qui se trouvait en début de mois dans la capitale française pour quelques défilés de la Fashion Week haute couture, n'ont laissé de traces durables de cette journée exceptionnelle sur les réseaux sociaux. Joana Sanz l'a toutefois abondamment documentée via une story Instagram dont un compte fan a capturé et partagé les images.