Daniel Auteuil et Emmanuelle Béart : Leur fille Nelly s'est mariée !

À 26 ans, la fille des acteurs Emmanuelle Béart et Daniel Auteuil a pu compter sur ses proches et sa famille pour le plus beau jour de sa vie : son mariage. La ravissante Nelly a épousé Lucas Veil dans le cadre magique de Saint-Rémy-de-Provence vendredi 24 août 2018.

