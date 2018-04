Daniel Auteuil et son fils Zachary, 8 ans : Pourquoi il le persécute

Le 26 septembre 2009, à 60 ans, Daniel Auteuil devenait papa d'un petit garçon, Zachary, fruit de son amour pour Aude Ambroggi. S'il se confie assez rarement sur son fiston, le papa d'Aurore (qu'il a eue avec Anne Jousset) et Nelly (dont la mère est Emmanuelle Béart) se confie sur sa relation avec cette charmante petite tête blonde de 8 ans.

"C'est un enfant qui n'aime pas les jouets. Il adore peindre, comme sa mère, et collectionner", confie-t-il à Paris Match. À l'écouter, "les seuls films qu'il ait vus de moi et qu'il apprécie, ce sont ceux où je fais l'idiot, comme Les Sous-doués. Mais il préfère de très loin Les Tuche. Il ne cesse de me demander si je connais les acteurs, qu'il rêve de rencontrer." Et d'ajouter avec humour : "Il a compris que je n'avais pas d'Oscar, il me persécute avec ça !"

Sans fard sur son quotidien, Daniel Auteuil s'avère être un papa rigolo. "Tous les matins, comme un troubadour, je me pointe au petit déjeuner, guitare en bandoulière. J'ai un peu l'impression d'être le barde d'Astérix. Aude et Zachary hurlent pour que j'arrête, mais moi, j'adore !", avoue l'intéressé dont le dernier film, Amoureux de ma femme, vient de sortir en salles.

Interview à retrouver en intégralité dans le N°3598 de Paris Match.