Emmanuelle Béart et Michaël Cohen, réunis, fêtent les 8 ans de Surifel

En février 2010, la presse révélait qu'Emmanuelle Béart devenait maman pour la troisième fois et adoptait un enfant prénommé Surifel, avec son mari d'alors, l'acteur et réalisateur Michaël Cohen. Un petit Éthiopien qui fait depuis son bonheur, ainsi que celui de son père, bien que les deux parents soient aujourd'hui séparés et divorcés, avec chacun de leur côté, une nouvelle vie amoureuse.

Ils se sont retrouvés très récemment et n'ont pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux, eux qui sont d'ordinaire si discrets et secrets. Les deux ex-tourtereaux ont en effet fêté les 8 ans de leur petit garçon. C'est Emmanuelle Béart qui a lancé les hostilités avec un premier cliché publié le 12 mars. Une très belle photo en noir et blanc sur laquelle Surifel semble paisiblement endormi. "Joyeux anniversaire mon petit garçon", écrit l'actrice sous la forme de hashtags.