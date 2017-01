Daniel Brühl est papa : Beau prénom pour le fils du héros de Goodbye Lenin !

C'est en 2003 que la France découvre le talentueux Daniel Brühl, acteur allemand et héros du film Good Bye, Lenin ! Quatorze ans plus tard, le comédien de 38 ans écrit une nouvelle page de son histoire : il est devenu papa. Selon son représentant, sa bien-aimée Felicitas Rombold et lui ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon qu'ils ont prénommé Anton. L'heureux événement date du mois d'octobre.

Lors de la projection du film La Chatte des montagnes du grand Ernst Lubitsch dans le cadre du UFA Filmnächte à Berlin le 24 août, le public avait eu le plaisir de voir le couple qu'il forme avec Felicitas Rombold, enceinte. Une belle nouvelle qu'on avait apprise au mois de mai. Après avoir été fiancé jusqu'en 2006 à sa petite amie de longue date l'actrice Jessica Schwarz, Daniel Brühl entame en 2010 une relation avec cette jolie psychologue.

Le fils du comédien de théâtre allemand Hanno Brühl et d'une prof espagnole, dernièrement vu dans Colonia avec Emma Watson, la superproduction Captain America – Civil War, dans la comédie allemande Moi et Kaminski ou encore sous la direction de Vincent Perez dans le drame historique Seul dans Berlin, reviendra en mars dans le drame The Zookeeper's Wife avec Jessica Chastain.