Daniel Franzese: L'ex-gamin de Lolita Malgré moi charge une actrice... Elle répond

L'actrice américaine Bijou Phillips, récemment accusée d'homophobie par le comédien Daniel Franzese, à qui elle donnait la réplique en 2001 dans le film Bully, s'est excusée pour ses propos auprès de son confrère...

Sur les réseaux sociaux, Daniel Franzese (connu pour avoir joué dans la comédie Mean Girls) avait raconté qu'il avait été victime de moqueries de la part de son ancienne collègue. "Elle s'est moquée de mon poids et m'a ridiculisé à propos ma sexualité. Elle m'a même physiquement agressé", avait-dit. L'acteur de 39 ans affirmait que, sur le tournage de Bully, Bijou Phillips avait raconté à tout le monde qu'il était gay alors qu'il n'avait pas fait son coming out (ce qu'il a publiquement fait il y a seulement trois ans) et, lorsqu'il lui disait à l'époque qu'il était bi, elle se moquait de lui en ne le qualifiant plus que comme ça. En outre, il a raconté qu'un jour l'actrice avait attrapé son téton et l'avait tourné très fort en riant et qu'une autre fois, elle lui avait même mis un coup à la tête.

Interrogée par le site TMZ, Bijou Phillips, aujourd'hui âgée de 37 ans, a déclaré qu'elle avait présenté ses excuses au comédien. "Je voulais prendre la plume répondre à Daniel. Je ne me souviens pas très bien de cette période, ces années sont floues. J'étais encore ado et j'avais un comportement inconséquent. Je sais que Daniel est une personne fiable et honnête et en découvrant toute cette affaire sur les réseaux sociaux, ça m'a rendue triste. Je suis mortifiée par ce comportement qu'il décrit et j'ai contacté Daniel pour m'excuser en privé. Je ne suis pas et n'ai jamais été homophobe. Je n'ai que de l'amour pour la communauté LGBTQ et pour Daniel", a-t-elle réagi.

Sur Twitter, le comédien a confirmé ses propos et a déclaré qu'il avait accepté ses excuses.