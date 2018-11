Daniel Guichard : Sa drôle d'anecdote sur celle qu'il a épousée il y a 26 ans

Jusque-là, ça va pour Daniel Guichard, comme l'annonce si bien le nom de sa nouvelle tournée. En représentation dans toute la France après avoir assuré une série de concerts à L'Olympia du 21 au 25 novembre 2018 qui marquait ses 70 ans, l'auteur-compositeur-interprète français a profité d'un nouvel entretien avec le magazine Closer pour évoquer sa carrière et sa vie privée.

Très heureux de renouer avec son public, l'interprète de La Tendresse est également comblé d'être entouré de sa famille pour cette nouvelle étape. Daniel Guichard est père de sept enfants, dont la moitié est investie de très près dans sa carrière. Avec Claudine, il a eu Gwenaëlle (née en 1969), Armelle (1974) et Anaël (1976) ; avec Michèle, il est devenu le père d'Emmanuelle (née en 1984) et avec Christine, sa compagne actuelle, de Gabriel (1989), Joël (1993) et Raphaël (1997). "Mes enfants ont entre 21 et 49 ans. (...) Emmanuelle, 34 ans, mon attachée de presse, est l'une de mes choristes. Gabriel, 29 ans, est compositeur et m'accompagne au piano sur deux-trois chansons. Joël, 24 ans, gère mes spectacles, et Raphaël, 21 ans, s'occupe de la vidéo et des réseaux sociaux", confie-t-il avec fierté.

Daniel Guichard est aussi revenu sur la folle anecdote qui introduit sa rencontre avec sa compagne Christine. C'était à la fin des années 1980 sur un vol qui reliait Karachi à Pékin. "Je passais mon temps à sonner l'hôtesse de l'air pour qu'elle m'apporte du champagne. C'était Christine", a-t-il admis. Charmé, Daniel Guichard a ensuite "invité tout l'équipage à dîner" après son voyage pour revoir Christine. "Les liens se sont créés tout naturellement...", a-il ajouté.

Marié une première fois en 1991, le couple avait renouvelé ses voeux en 2002. Daniel Guichard révèle alors que les amoureux s'apprêtent à se marier une troisième fois, "en Chine, avec quelques copains". La raison est toute simple et très touchante. "Nous le ferons pour nos enfants. Ils étaient trop jeunes et n'ont pas vraiment vécu le deuxième mariage", a-t-il conclu.

La tournée de Daniel Guichard s'étendra jusqu'en avril 2019. Il passera notamment par Liévin (le 24 janvier 2019), Saint-Brieuc (le 3 février 2019) et La Grande Motte (le 16 mars 2019). Plus de trente concerts au cours desquels il reprendra ses plus grands tubes mais proposera aussi des titres inédits et de belles surprises. Outre sa famille lors de ses concerts à L'Olympia, le chanteur a pu compter sur le soutien et la présence de nombreuses personnalités comme Michel Drucker, Nikos Aliagas, Vincent Lindon, Jean-Roch, Michel Chevalier, Gérard Lenorman, Alex Vizorek, Hervé Vilard, Danielle Moreau et Cyril Viguier, tous venus l'applaudir.