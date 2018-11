Daniel Guichard fête ses 70 ans avec ses enfants à l'Olympia

Une soirée inoubliable. Pour marquer ses 70 ans, Daniel Guichard a vu les choses en grand ! Le célèbre interprète de Mon vieux était sur la scène de l'Olympia le mercredi 21 novembre 2018 pour souffler ses 70 bougies. Devant une salle comble, le "Gitan" a fait le show. Et pour une telle occasion, il n'était pas seul. Durant deux heures d'un spectacle grandiose, il a pu compter sur la présence sur scène et en coulisse de son clan, quatre de ses sept enfants : Emmanuelle, Gabriel, Joël et Raphaël.

Le choix de l'Olympia pour cette belle soirée n'avait rien d'un hasard puisque c'est cette salle mythique qui fut sa première grande scène, en 1972. L'Indien, La Tendresse ou encore Je ne fais rien je me repose, Daniel Guichard a repris les plus belles chansons de son répertoire, mais il a également offert à son public un bel hommage au regretté Charles Aznavour avec une reprise de Plus bleu que le bleu de tes yeux. Ses amis people étaient aussi de la partie, comme Michel Drucker et Gérard Lenorman.

Soixante-dix années au sommet, mais également cinquante ans de scène ! C'est donc un double anniversaire que Daniel Guichard a pu célébrer en compagnie des siens ainsi que sa deuxième famille : son public, toujours plus fidèle. Et qui dit cinquante ans de carrière dit également cinq dates à l'Olympia, où il se produit jusqu'au 25 novembres avant d'entamer une tournée à travers toute la France. Il passera notamment par Liévin (le 24 janvier 2019), Saint-Brieuc (le 3 février 2019) et La Grande Motte (le 16 mars 2019). Plus de trente concerts au cours desquels il reprendra ses plus grands tubes mais proposera aussi des titres inédits et de belles surprises.

Joyeux anniversaire Daniel !